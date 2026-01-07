冬のボーナスが10万円だと、ほかの人よりも少ないのではないかと不安になることもあるのではないでしょうか。2025年の最新データでは、民間企業のボーナスの平均額は約50万円で、10万円は低めですが、業界や企業によって事情はさまざまです。 本記事では、客観的なデータを基に、10万円の立ち位置と、今後の向き合い方を整理します。 2025年冬のボーナス平均額と「10万円」の立ち位置