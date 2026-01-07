王将フードサービスが展開する「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は1月13日から、全国の店舗で「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催する。本キャンペーンでは、会計金額税込500円ごとにスタンプを1個押印。集めたスタンプ数に応じて、割引券や「ぎょうざ倶楽部 会員カード」などの景品と交換できる。スタンプカードは、景品と交換するたびに回収される。スタンプの押印期間は6月7日まで、景品の交換期限は2026年6