人気アイドルグループ「fairy☆dolls」が2026年1月7日に公式Xを更新し、グループのプロデューサー兼メンバーのななりんさんに対して暴力行為を行ったファンを出入り禁止にすることを発表した。「すべてのイベント・物販・接触への出入り、参加を禁止」ななりんさんは4日にXで、「初めてファンの方に、物販中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになった」とファンから暴行的な行為があったことを明かし、「普通に