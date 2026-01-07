B‐Rサーティワン アイスクリームは、2026年1月9日〜2月18日まで『ストロベリー&チョコレート コレクション』キャンペーンを実施する。甘酸っぱい旬のイチゴや濃厚なチョコレートが楽しめるフレーバー5種とサンデー5種、バレンタインにぴったりなラインアップを展開する。また、シングルサンデーとダブルサンデーに「ミニハートチョコ」をスプーン約1杯分(約12粒)トッピングして提供するキャンペーンや、31Club会員限定でダブ