お笑いコンビ、メイプル超合金カズレーザー（41）が27日放送のTBS系「怒りん坊将軍！」に出演。彼氏がスーツケースの暗証番号を元彼女の誕生日に設定しているというカップルに言及した。番組では街行く人の「怒ったエピソード」を調査。あるカップルの女性は「彼氏のスーツケースの暗証番号が元彼女の誕生日だった」と告白した。MCの加藤浩次は「しょうがなくない？」と反応したが、藤本美貴は「変えれるじゃん」とツッコミ。そ