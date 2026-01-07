アルミのトレリスフレームとビッグボア・ショートストロークの瞬発力で、4気筒勢と並ぶスポーツ性の高さを知る人は少ない…… 1990年代の国内400スポーツは、並列4気筒（直4とも呼ぶ）のネイキッド・ブームで、スポーツ性や趣味性を追求するモデルが極端に少なくなった。そこへ1998年にスズキが水冷DOHCの400ccVツイン、SV400SとSV400を投入したのだ。このモデル、実は1年後にリ