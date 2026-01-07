2025年は中国映画誕生120周年の節目となる年で、中国映画の総興行収入は518億3200万元（約1兆1662億円）を超える好成績を達成した。多くの作品が話題となっているが、中でもアニメ映画の興行収入は250億元（約5625億円）を突破し、中国映画史においてアニメ映画の興行収入が過去最高の年となった。「ナーザの魔童大暴れ（原題：哪吒之魔童閙海）」は世界のアニメ映画興行収入の新記録を樹立し、「Nobody（原題：浪浪山