Image: UNIQLO これぞ着膨れしないダウン。凍りつくような寒さの続くこの季節。新しくアウターを探していたところ、見つけたのがユニクロの「ハイブリッドダウンパーカ」。フェザーが入っているし、生地の撥水性も高いから、天気が不安定になりがちでさらに冷え込む2月にかけて、大活躍してくれそうなんです。撥水加工と止水ファスナーが頼もしい I