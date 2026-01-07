ソフトバンクの新人合同自主トレが7日、福岡県筑後市のファーム施設でスタートし、ドラフト5位の郄橋輶慶内野手（24）＝JR東日本＝が、2月1日から宮崎で始まる春季キャンプのA組（1軍）入りを第1目標に掲げた。新人合同自主トレ初日はノックやランニングなど約2時間と軽めの練習メニューだったが、同1位指名の佐々木麟太郎内野手（20）＝米スタンフォード大＝が入団未交渉のため、支配下では唯一の新人野手となっ