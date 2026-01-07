福岡県筑後地域消防指令センターによると、7日午後0時44分ごろ、大牟田市橘付近＝目標:九州電力（株）大牟田電力所北西側81m＝で建物火災が発生した。同日午後1時8分に鎮圧した。現在、残り火を確認している。