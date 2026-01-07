木原官房長官の映像を悪用して、架空のプロジェクトへの投資を呼びかける偽動画が投稿された問題で、木原長官は「看過できない」と非難し、改めて注意を呼びかけました。木原官房長官「私の記者会見というのは、政府としての公式発表の場であります。（偽動画の拡散は）国民の皆様に混乱や誤解を与えかねず、看過できるものではありません」政府は6日、木原長官の会見映像を悪用し、「“安全性の高いプロジェクト”をかたって架空