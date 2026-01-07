アメリカの有力紙、ニューヨーク・タイムズは6日、毎年恒例の特集「今年行くべき52カ所」を発表。日本からは長崎と沖縄が選ばれた。長崎については、1945年の原爆投下で市の中心部が壊滅を免れた点に触れ、「失われるはずだった街が残った」という歴史的背景が紹介されている。そのうえで、世界的に核拡散の脅威が再び意識される中、訪れる意義のある場所だと評価した。さらに、街の魅力の一つとして、「1624年からケーキを販売し