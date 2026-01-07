158.04エンベロープ1%上限（10日間） 157.53ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.56現値 156.53一目均衡表・転換線 156.4810日移動平均 156.2121日移動平均 156.07一目均衡表・基準線 155.41一目均衡表・雲（上限） 154.91エンベロープ1%下限（10日間） 154.88ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.43100日移動平均 152.24一目均衡表・雲（下限） 148.9