去年7月、東京・町田市で高齢者施設の送迎車が電柱に衝突し、乗っていた施設利用者8人が死傷した事故で、警視庁は運転していた女性を過失運転致死傷の疑いで書類送検しました。【写真を見る】高齢者施設送迎車8人死傷事故 運転していた女性（74）を書類送検 下り坂でシフトレバーを「R（後進）」に入れたまま前進しブレーキ利かなくなったか 警視庁この事故は去年7月、町田市図師町の坂道で高齢者施設の送迎車が電