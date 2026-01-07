7日午後1時35分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日高地方東部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦河町、幕別町、浦幌町、それに十勝大樹町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道浦河町幕別町浦幌町十勝大樹町気