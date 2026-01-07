【第13話】 1月7日公開 【拡大画像へ】 竹書房は1月7日、「異世界ラブホテル こちらのお部屋はハーレムです」の第13話を竹コミ！にて無料公開した。 本作は、原作・森崎せり氏、マンガ・あのにむ氏による異世界ギャグマンガ。第13話では、とうとう舞踏会当日を迎えたが、3人の美女から舞踏会に誘われたリキは一人を選ぶことができずにいた。そんな折、エルフ王国フラデリアの女王ベ