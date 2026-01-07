1月7日に国立代々木競技場 第二体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、アルバルク東京が富山グラウジーズとの大会初戦に臨んだ。 第1クォーターは小酒部泰暉が2本、ザック・バランスキーと福澤晃平がともに1本の3ポイントシュートを成功。2点のリードを奪うと、続く第2クォーターはマーカス・フォスタ