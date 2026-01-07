日鉄鉱業が大幅続伸し最高値。株価は一時、前日比で約１３％高と連日の急伸となっている。同社は鉄鋼向け石灰石が主力だが、海外に銅鉱山を保有しており、足もとの銅価格上昇を材料視する買いが流入している。ロンドン金属取引所(ＬＭＥ)で銅３カ月先物は６日、一時１トン＝１万３３００ドル台へ上昇し最高値を更新した。銅はデータセンターや電気自動車（ＥＶ）向けに需要が拡大しているほか、銅鉱山での事故やスト