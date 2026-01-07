デジタルプラスが後場一段高となった。同社は７日、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）のフィンテック事業における流通総額と株主優待ギフトの導入数の速報値を発表。流通総額は４８億２５００万円となり、２３四半期連続で増加した。また株主優待ギフトは昨年１２月末時点で約９０社の導入が決まり、今年１月中には約２０社が加わり１００社を大きく超える見通しだとした。発表内容を好感した買いが入ったようだ。