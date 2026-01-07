Bialystocksが、1月14日より放送開始となる連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）の主題歌および劇伴音楽を担当する。 （関連：すべてが夢のようだったーーBialystocksのリッチな演奏とボーカルに圧倒された、東京国際フォーラム単独公演） 本作は古沢良太脚本による、反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるヒューマンコメディ。主題歌にはドラマのために書き