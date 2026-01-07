ASBクラシック大会期間：2026年1月5日～2026年1月11日開催地：ニュージーランド オークランドコート：ハード（屋外）結果：[マグダ リネッテ / 青山 修子] 0 - 2 [グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ASBクラシック第3日がニュージーランド オークランドで行われ、女子ダブルス準々決勝で、マグダ リネッテ / 青山