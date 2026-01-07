Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』の公式Xが更新され、BEAMSとともに制作したオリジナル“はんてん”の受注販売が発表された。 【画像＆動画】オリジナル“はんてん”「IMAGINATION HANTEN」／大森元貴の“はんてん”コーデ この“はんてん”は、大森元貴が『第76回NHK紅白歌合戦』の取材会などで着用していたことでも注目を集めていたアイテムだ。 ■大森元貴が着用した「IMAGINATION HANTEN」が商品化 今回受注販売さ