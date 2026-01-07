NHK『紅白歌合戦』公式Xにて、BE:FIRSTのステージショットが公開された。BE:FIRSTは2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で「夢中」を披露した。 【写真】BE:FIRSTが幻想的なイルミマンション前で歌う『紅白』ステージショットなど①～③ ■無数の窓から見える温かい光やシルエットをバックに歌唱する6人 公開されたステージショットは4枚。ダークカラーのレザ