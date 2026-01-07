元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコが7日までに自身のインスタグラムを更新。正月ディズニーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「正月ディズニー」と題して投稿。「2026年ディズニー始めはランドから！ディズニーおみくじによると、今年はハシヤスメが主役になれる年らしい！！やったー！！信じるよ！！！働いて働いて、お仕事頑張ります！！！！」とディズニーを楽しみ写真や一緒に行った元グループメンバーの