「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内のホテルで行われ、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平に特別話題賞が贈られた。有田は「特別話題賞、ありがとうございます。素晴らしいプロレスラーがいる中で芸人、ファンがすみません。私のプロレスの出合いは…長くなりそうなので割愛させていただきます」と言って笑いを誘うと、「プロ