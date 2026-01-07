元参院議員の音喜多駿氏が７日、資産報告で誤申告があったチームみらいの安野貴博代表をフォローした。安野氏は５日に公開された資産報告で、アルファベット（グーグルの親会社）、エヌビディア、アマゾン、マイクロソフトの４銘柄計６８万４８６５株を保有していたことが明らかになった。時価総額は３００億円を超え、ネット上では大騒ぎとなっていた。安野氏は６日に間違いだったと株数を訂正。時価総額は約１億３４５０万円