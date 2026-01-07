今回で５２回目となる「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日、都内のホテルで行われた。敢闘賞は?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が女子プロレスラーとして初の三賞を受賞した。２０２５年からスターダムに本格参戦。６月にはＩＷＧＰ女子王座を初戴冠し、３度の防衛に成功した。さらに自主興行「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」を新宿フェイスで４度開催するなど