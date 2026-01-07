巨人の育成ドラフト２位・林燦（はやし・きら）投手＝立正大＝が川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。「やっとこの日が来た。気持ちよくこれからやっていこう」と気合を入れた。入寮に際し持ってきたものは姉の１人からもらったカードケース。「辛いこともあると思うけど、一生懸命頑張ってきなさい」とメッセージを受け取ったという。３人の姉、１人の兄を持つ５人きょうだいの末っ子。「小さい時、自分はすごいかまちょ（