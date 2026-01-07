フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、南仏での年越しの様子を公開した。中村アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「皆様あけましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしでしたか？私は南仏で大人数での年越しとなりました。子供達、姪や甥達、子供達と姪の友人達が集合子供だけで２２人。３１日の年越しは義両親、義姉夫妻も加わり総勢２９人で。