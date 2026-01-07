King & Princeが、旧正月の大晦日である2026年2月16日に台湾で放送になる「2026超級巨星紅白藝能大賞」へ出演することを発表した。通称、台湾版紅白とも言われる本番組は、台湾、中華圏、韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する年末恒例の大型歌番組だという。King & Princeは2025年に収録という形で同番組に初出演となったが、2026年は台北アリーナで1月31日に行われる