巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手＝ＢＣ神奈川＝が７日、ドラフト１位・竹丸と高め合うことを誓った。同学年で左投手と共通点が多く「自分よりもレベルの高い投手だと思っている。盗めるところは盗んで、学べることは学んで、切磋琢磨して追いつけるように頑張りたい」と意気込んだ。この日は川崎市内のジャイアンツ寮に帰寮。学生や社会人でないため、昨年１１月に入寮していた。「気合を入れ直すという形になった。ま