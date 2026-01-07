高松北警察署 高松北署は7日、高松市中新町の無職の男（53）を覚せい剤取締法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、男は2025年12月5日より前の日に、香川県内もしくは周辺の地域で、覚せい剤若干量と大麻を使用した疑いです。 男は12月5日、高松市のスーパーマーケットで537円の弁当を盗んだとして現行犯逮捕され、警察が自宅を捜索した結果、大麻約13gを所持