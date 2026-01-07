高松刑務所 高松刑務所で50歳代の男性受刑者が窓ガラスを壊したとして、器物損壊の疑いで書類送検されました。高松刑務所によりますと、受刑者は2025年６月11日午前9時59分ごろ、処遇管理棟1階の検事調室で、事務机の引き出しを両手で持ち、レール部分を視察窓に打ちつけて窓ガラス1枚（見積額2万2469円）を割った疑いです。高松刑務所が捜査を行い、2026年1月7日付で高松地検へ書類送検しました。 小川雅之高松