SUV・4×4向けホイールブランド「XTREME-J（エクストリーム・ジェイ）」を展開する株式会社エムエルジェイから、2026年1月、軽自動車とデリカD:5などをターゲットにしたクロカン系ホイール「QUAD（クアッド）」および「SAVANZA（サバンザ）」の2モデルが登場。軽トラック・軽バン市場やSUVユーザーに向けて開発された、タフで洗練されたニューモデルです。 XTREME-J「QUAD」「SAVANZA」 発売時期：2026年1月規格：