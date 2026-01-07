長野県佐久市にある高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」にて、三連休に向けたファミリー層の受け入れ態勢が整っています。高速道路から直接アクセスできるため雪道走行の不安が少なく、日帰り利用にも適した「遠出しなくてもウィンターシーズンを体感できる場所」としての魅力に注目です。 佐久スキーガーデン パラダ「ウィンターシーズン」 施設名：佐久スキーガーデン パラダ所在地：長野県佐