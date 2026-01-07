¡ÖDRAM¹©¾ì¤ÎÇã¼ý¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼èºà¿Ø¤È²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬¼õ¤±¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤Î°ì¤Ä¤À¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¸«ËÜ»Ô¡ÖCES2026¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥óCEO¤ÏÊÌÅÓ¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¼Áµ¿±þÅú¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀÊ¤Ç¤â¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¼ûÍ×µÞÁý¤Ë¤è¤ë¥á¥â¥ê¡¼¶¡µëÉÔÂ­¤È²Á³ÊµÞÆ­ÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿