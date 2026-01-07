比丘尼御所由来の三光院の伝統行事と御所流精進料理を次世代に継承するため、「三光院を守る会」が発足。680年に渡って継承されてきた特異な精進料理「竹之御所流精進料理」の存続を目指し、発足を記念した体験会が開催されます。 三光院を守る会「御所流精進料理」体験会 対象：報道関係者、学術関係者参加申込締切：2026年1月15日場所：三光院※詳細は招待状に記載 公家以上の姫宮様を住持として迎え入れて