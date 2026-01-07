お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん（40）が、6日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。粗品とカップル成立してほしい、女性芸人の名前を口にした。この日は芸人同士が裏話やゴシップを語り合う企画。そこで「賞レース」の話になり、粗品の辛口審査でも話題となった「THEW」に話が及んだ。「THEW」では、審査員を務めた粗品が同じく審査員のさらば青春の光・森田哲矢のスカシを指摘す