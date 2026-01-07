ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、ハシモトが企画・製造・販売する「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が来年度入学向けに2月5日からフィットちゃんランドセル公式サイトで発売される。また2月6日からフィットちゃんランドセルショールーム、出張展示会で発売される。「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」 全8色のラインアップミスタードーナツをより身近に感じてもらえるよう、