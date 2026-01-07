1月7日は「人日の節句」で一年の無病息災を願い、七草粥を食べる日とされています。神奈川県伊勢原市の神社では、お粥で今年の農作物が豊作かどうかを占う伝統の神事が行われました。伊勢原市の大山阿夫利神社で行われたのは、江戸時代から300年以上続く「筒粥神事」。神職が釜で炊いた粥を米や麦など18種類の作物に割り振られた専用の柄杓ですくいます。形が崩れていない粒の数を数えて、それぞれの農作物が今年、豊作になるかど