元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行い、2人の結婚に名前をつけた。【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈会見の最後に、司会を務めたBOYS AND MENの本田剛文が「2人の結婚に、見出しで使えそうな名前をつけるなら」と質問した。辻本はしばらく考え「『ZOKKON！』ですかね」と答えた。これに会場から「えー」との声が。