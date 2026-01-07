阿蘇郡小国町では「春の七草」の出荷が盛んにおこなわれています。1年の無病息災を願い毎年1月7日に食べられる七草がゆ。小国町と南小国町からなる「小国郷」では、4戸の農家が七草を栽培しています。40年ほど前から栽培している梅田正剛さんの作業場では、正月早々、セリやナズナ、スズシロなどの「春の七草」をパックに詰める作業が盛んに行われていました。今年は小国郷全体でおよそ7万5000パックが熊本や九州圏内に出荷された