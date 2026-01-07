【TinyKeyBoard6】 2026年1月7日 発売 価格：3,585円 XYZAは、小型のノブ付き6ボタン片手デバイス「TinyKeyBoard6」を1月9日に発売する。価格は3,585円。カラーはブラックとホワイトの2色を展開。 本商品はUSB接続でショートカットを利用するキーボードデバイスで、小型のノブと6ボタンを搭載している。 USB接続でデバイスを認識し、設定アプリ