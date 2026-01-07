【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで女優の菊地姫奈が1月6日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿の冬のコーディネートを披露した。【写真】21歳美人女優「脚が綺麗すぎる」ミニスカ×ハイソックス姿◆菊地姫奈、ミニボトム冬コーデ公開菊地は「冬でもミニがはきたい…！今季トレンドのミニボトムを、寒い季節でも可愛くはきこなすスタイリングを紹介してます」と記し「non-no web」（集英社）に掲載されているミニボトム姿の