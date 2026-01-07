【モデルプレス＝2026/01/07】嵐の二宮和也が1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。新年の挨拶に添えられた一言に注目が集まっている。【写真】ニノの投稿に注目「本年もよろしくお願いいたします」の後の一言◆二宮和也、新年の挨拶二宮は「明けましておめでとうございます」「本年もよろしくお願いいたします」と新年の挨拶を絵文字交じりにつづった後「この挨拶をしてそろそろ動こうと思います」と投稿を締めくくった。◆二宮和