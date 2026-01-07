グレープストーンは2026年1月14日より、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年を記念して描きおこされた記念アート“スターライトセレナーデ”第2弾となる新商品『スターライトセレナーデ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を発売する。JR東京駅店、東京ばな奈s（東京駅一番街内）ほかで販売する。また、1月19日からは公式通販でも販売する。グッズも４種登場し、「グッズコンプリートセット」の販売は公式通販で