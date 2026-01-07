ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（チームＲＯＹ）の姉・小林諭果が７日、今シーズンをもって現役引退することを所属先のＣＨＩＮＴＡＩスキークラブが発表した。現役選手としての最後の大会は、３月１４日に開催される「第２７回伊藤シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会」（大倉山ジャンプ競技場：北海道札幌市）になるという。