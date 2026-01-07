【ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 西連寺春菜 1/4 ミューズカラーver.】 8月 発売予定 価格：39,600円 ユニオンクリエイティブは、1/4スケールフィギュア「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 西連寺春菜 1/4 ミューズカラーver.」を8月に発売する。価格は39,600円。 本製品は「ToLOVEる-とらぶる-