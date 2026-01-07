東海地方は、この先も、厳しい寒さの日が多いでしょう。明日8日は、岐阜県山間部でまとまった雪が降りそうです。また、3連休は、今シーズン一番の強烈寒波が襲来し、岐阜県山間部は大雪となる見込みです。最新の気象情報と交通情報に注意が必要です。今日7日朝は冷え込みが厳しく午後は広く日差しが戻る今朝(7日)の東海地方は、今シーズン一番の冷え込みとなった所が多くなりました。最低気温は、名古屋でマイナス0.2℃、岐阜