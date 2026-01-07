7日未明、御殿場市の市道で車に高齢男性がひき逃げされる事件がありました。警察で逃げた車の行方を捜査しています。警察によりますと、7日午前1時過ぎ御殿場市山之尻で通行人から「人が倒れています。車にひかれたと言っている」と110番通報がありました。倒れていたのは80代とみられる男性で車はそのまま逃走したということです。被害にあった男性は、病院に搬送されましたが会話はできる状態だという事です。現場はセンタӦ